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Повістку вручають окупанти? Українцям пояснили, що робити, аби зберегти життя

16 жовтня 2023 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Що робити, якщо повістку принесли окупанти — детальна інструкція для українців
Російські окупанти на захоплених територіях України. Фото: Getty Images
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

У Росії триває тіньова мобілізація, десятки тисяч людей "загрібають" до армії та відправляють в Україну на смерть. Та й на цьому країна-агресорка не зупиняється, російські загарбники активно роздають повістки українським чоловікам на окупованих територіях.

Що робити громадянам України у такому випадку та як не потрапити у військо окупантів, розповіли спеціалісти на порталі Центру національного спротиву.

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Зазначається, що далеко не всі жителі окупованих територій покинули свої домівки, а тому зараз вони ризикують потрапити в армію РФ. 

"Якщо людині вручили повістку і вона немає можливості виїхати з окупованих територій на підконтрольну Україну або ж сховатися, варто скористатися державним українським проєктом для здачі в полон "Хочу жить", — йдеться в повідомленні.

Повістка від окупантів — що мають робити українці

Щоб врятуватися від російської мобілізації, жителям окупованої території необхідно заздалегідь зв’язатися з операторами "гарячої лінії" чи зареєструватися у проєкті "Хочу жить" через чат-бот в Telegram.

Крім цього, такому українцю слід запастися засобом зв’язку, а за сприятливої нагоди на лінії фронту домовитися про добровільну та безпечну здачу в полон самому або ж усім підрозділом.

"Головне — знайти спосіб повідомити українським Силам оборони та спецслужбам про свої наміри!" — радять в Центрі.

Для зв’язку через Telegram і WhatsApp можна скористатися такими номерами:

  • +380 95 68 86 888;
  • +380 93 68 86 888;
  • +380 97 68 86 688.

Для дзвінків:

  • +380 44 35 08 917;
  • 688 (тільки з українських номерів).

Раніше ми повідомляли, скільки осіб в окупованому Криму планують мобілізувати до лав ЗС РФ. 

Нагадаємо, ми писали, міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти викрали тисячі цивільних мешканців.

Також ми розповідали, у Мелітополі ворог змушує оформлювати російські паспорти дітям.

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