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Избиение мужчины в Черновицком ТЦК: ДБР раскрыло новые детали расследования

9 октября 2023 16:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Избиение мужчины в Черновицком ТЦК: ДБР раскрыло новые детали расследования
Момент избиения мужчины в помещении Черновицкого ТЦК. Фото: ДБР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

ДБР продолжает расследовать действия правоохранителей и персонала Черновицкого ТЦК, избивших мужчину с целью подписать согласие на мобилизацию. По состоянию на данный момент, удалось установить всех фигурантов, присутствовавших на видео.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Следствие по избиению мужчины в Черновицком ТЦК

Известно, что события на видео, которые сегодня распространили ряд Telegram-каналов, происходили еще 30 июля 2022 года. После инцидента на следующий день Нацполиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.

ГБР получило дело только в августе 2023 года.

Теперь удалось установить лиц всех фигурантов, присутствующих на видео.

"Расследование продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенном в условиях военного положения, похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий", — говорится в сообщении.

Что известно об избиении

Напомним, представители ТЦК города Черновцы и патрульная полиция привлекли преступника, жестоко обращавшегося с военнообязанными в попытке заставить их подписать согласие на мобилизацию. При этом в Черновицком областном ТЦК и СП отметили, что сейчас проходит служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

В свою очередь, в Черновицком областном ТЦК и СП сообщили, что в связи с инцидентом ведется уголовное производство.

К слову, правоохранители начали уголовное производство из-за избиения двух мобилизованных в Тернополе. Произошло это в местном ТЦК и СП.

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