Побиття чоловіка у Чернівецькому ТЦК: ДБР розкрило нові деталі розслідування
ДБР продовжує розслідувати дії правоохоронців та персоналу Чернівецького ТЦК, які побили чоловіка з метою підписати згоду на мобілізацію. Станом на зараз, вдалося встановити усіх фігурантів, які були присутні на відео.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Слідство щодо побиття чоловіка у Чернівецькому ТЦК
Відомо, що події на відео, яке сьогодні поширили низка Telegram-каналів, відбувались ще 30 липня 2022 року. Після інциденту, наступного дня, Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування.
ДБР отримало справу лише у серпні 2023 року.
Наразі, вдалося встановити осіб усіх фігурантів, які присутні на відео.
"Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про побиття
Нагадаємо, представники ТЦК міста Чернівці та патрульна поліція залучили злочинця, який жорстоко поводився із військовозобов'язаними у спробі змусити їх підписати згоду на мобілізацію. При цьому у Чернівецькому обласному ТЦК та СП зазначили, що зараз проходить службова перевірка з метою встановлення обставин події. Відповідне відео оприлюднили у соцмережах.
Своєю чергою, у Чернівецькому обласному ТЦК і СП повідомили, що у зв'язку з інцидентом ведеться кримінальне провадження.
До слова, правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття двох мобілізованих у Тернополі. Сталося це у місцевому ТЦК та СП.