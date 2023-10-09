Побиття чоловіка у Чернівецькому ТЦК: ДБР розкрило нові деталі розслідування

Момент побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького ТЦК. Фото: ДБР

ДБР продовжує розслідувати дії правоохоронців та персоналу Чернівецького ТЦК, які побили чоловіка з метою підписати згоду на мобілізацію. Станом на зараз, вдалося встановити усіх фігурантів, які були присутні на відео.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Відомо, що події на відео, яке сьогодні поширили низка Telegram-каналів, відбувались ще 30 липня 2022 року. Після інциденту, наступного дня, Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування.

ДБР отримало справу лише у серпні 2023 року.

Наразі, вдалося встановити осіб усіх фігурантів, які присутні на відео.

"Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про побиття

Нагадаємо, представники ТЦК міста Чернівці та патрульна поліція залучили злочинця, який жорстоко поводився із військовозобов'язаними у спробі змусити їх підписати згоду на мобілізацію. При цьому у Чернівецькому обласному ТЦК та СП зазначили, що зараз проходить службова перевірка з метою встановлення обставин події. Відповідне відео оприлюднили у соцмережах.

Своєю чергою, у Чернівецькому обласному ТЦК і СП повідомили, що у зв'язку з інцидентом ведеться кримінальне провадження.

До слова, правоохоронці розпочали кримінальне провадження через побиття двох мобілізованих у Тернополі. Сталося це у місцевому ТЦК та СП.