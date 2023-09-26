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Проверка ВВК: полиция расследует более 80 производств

26 сентября 2023 08:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Проверка ВВК: полиция расследует более 80 производств
Военнообязан во время военно-врачебной комиссии. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правоохранители провели сотни обысков по всей стране и изъяли 35 тысяч личных дел военнообязанных. Оказалось, что 7,5 тысячи из них имеют признаки фиктивности и теперь они снова проходят тщательную проверку.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек в эфире национального телемарафона.

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Тишлек рассказал, что Нацполиция провела сотни обысков по всей стране, в том числе в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней: областных, региональных и районных.

Правоохранители изъяли для проверки уже 35 тысяч дел и 7,5 тысячи из них имеют признаки фиктивности и теперь по делам будет приниматься повторное решение после тщательной проверки.

"Полиция продолжает изымать и проверять документацию, а позже специалисты в рамках следственного процесса предоставят исчерпывающие ответы. Это связано с тем, что речь идет о большом массиве документов. 5800 таких дел было уже отправлено на пересмотр с вовлечением в этот процесс определенных специалистов для тщательного изучение и принятие по нему повторного решения", — отметил заместитель председателя Нацполиции.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года. Указ появился на сайте Офиса Президента во вторник, 12 сентября.

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