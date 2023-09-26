Перевірка ВЛК: поліція розслідує понад 80 проваджень

Військовозобов'язаний під час військово-лікарської комісії. Фото: google.com

Правоохоронці провели сотні обшуків по всій країні та вилучили вже 35 тисяч особових справ військовозобов'язаних. Виявилось, що 7,5 тисяч з них мають ознаки фіктивності і тепер вони знову проходять ретельну перевірку.

Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України Дмитро Тишлек в ефірі національного телемарафону.

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Тишлек розповів, що Нацполіція провела сотні обшуків по всій країні, зокрема у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях всіх рівнів: обласних, регіональних і районних.

Правоохоронці вилучили для перевірки вже 35 тисяч справ і 7,5 тисяч з них мають ознаки фіктивності і тепер у справах ухвалюватиметься повторне рішення після ретельної перевірки.

"Поліція продовжує вилучати та перевіряти документацію, а пізніше спеціалісти в межах слідчого процесу нададуть вичерпні відповіді. Це пов'язано з тим, що йдеться про великий масив документів. 5800 таких справ було вже відправлено на переогляд з долученням до цього процесу певних спеціалістів для ретельного вивчення та прийняття по ньому повторного рішення", — зазначив заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Указ з'явився на сайті Офісу Президента у вівторок, 12 вересня.