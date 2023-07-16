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Одесский военкомат прокомментировал инцидент жестокого обращения с мужчиной

16 июля 2023 00:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - одесский военкомат прокомментировал инцидент жестокого обращения с мужчиной
Военный на улице проверяет документы. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Одесский военный комиссариат озвучил свою позицию по вопросу жесткого задержания мужчины, подтвердив, что действия их коллег были чрезмерными. По их словам, мужчина был силой уложен на землю на глазах у прохожих и затем доставлен в военное учреждение. 

Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки на Facebook.

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В органах воинского управления утверждают, что причиной для использования силы стало "эмоциональное перенапряжение" их сотрудников. Поводом для этого послужило то, что мужчина зафиксировал на видео, как нацгвардейцы организовывают мобильный блокпост, что является нарушением условий военного положения. По словам представителей военкомата, когда работники территориального центра попытались прекратить его действия, он проявил агрессию и стал угрожать военнослужащим.

Также военкомат признал, что местный территориальный центр пытался замять скандал, однако руководство настояло на полном разбирательстве обстоятельств, которые привели к общественному недовольству.

"По результатам внутреннего расследования мы выявили тех, кто злоупотребил своими служебными обязанностями, и обнаружили нарушения в использовании недекларированного транспортного средства. Лица, несущие вину, привлечены к дисциплинарной ответственности и отправлены в боевые отряды, где смогут перенаправить свою энергию на противостояние с противником", — уточнили в военном департаменте.

Военкомат подтвердил, что его работники злоупотребили служебными полномочиями, применив силу и доставив мужчину в военное учреждение. При этом "местный территориальный центр пытался утаить свою причастность к произошедшему". Виновники будут привлечены к дисциплинарной ответственности и переброшены в боевые формирования.

Напомним, что сетью распространяется видео о якобы очередных бесчинствах работников Одесских ТЦК. Мужчины в военной форме задержали прохожего в Хаджибейском районе города.

Также мы сообщали, что в Украине второй год идет полномасштабная война, в стране действует военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины, не имеющие отсрочки и признанные военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе, подлежат мобилизации.

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