Мобілізація в Україні - одеський військкомат прокоментував інцидент жорстокого поводження з чоловіком

Військовий на вулиці перевіряє документи. Фото: УНІАН

Одеський військовий комісаріат озвучив свою позицію щодо жорсткого затримання чоловіка, підтвердивши, що дії їхніх колег були надмірними. За їхніми словами, чоловіка було силою покладено на землю на очах у перехожих і потім доставлено до військової установи.

Про це повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на Facebook.

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Коментар військкомату

В органах військового управління стверджують, що причиною використання сили стало "емоційна перенапруга" їх співробітників. Приводом для цього стало те, що чоловік зафіксував на відео, як нацгвардійці організовують мобільний блокпост, що є порушенням умов воєнного стану. За словами представників військкомату, коли працівники територіального центру спробували припинити його дії, він виявив агресію та став загрожувати військовослужбовцям.

Також військкомат визнав, що місцевий територіальний центр намагався зам'яти скандал, проте керівництво наполягло на повному розгляді обставин, що призвели до громадського невдоволення.

"За результатами перевірки інциденту із затриманням військовими цивільної особи в Одесі, що набуло певного суспільного резонансу, було встановлено, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом" — уточнили у військовому департаменті.

Військкомат підтвердив, що його працівники зловживали службовими повноваженнями, застосувавши силу та доставивши чоловіка до військової установи. При цьому "місцевий територіальний центр намагався приховати свою причетність до того, що сталося". Винуватців буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності та перекинуто у бойові формування.

Нагадаємо, мережею шириться відео про начебто чергові безчинства працівників Одеських ТЦК. Чоловіки у військовій формі силою затримали перехожого у Хаджибейському районі міста.

Також ми писали, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, в країні діє воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки, які не мають відстрочки та визнані військово-лікарською комісією, придатними до військової служби, підлягають мобілізації.