Нововведения для тех, кто получает второе образование: что изменится в мобилизации 2023

Представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Фото: "Слуга народа"

В начале полномасштабной войны значительно увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет. В Украине предлагают отменить отсрочку для мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование.

Такое предложение озвучил представитель Президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Українським новинам".

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Вениславский считает, что совершенно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием, а если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может служить основанием для отсрочки во время военного положения.

Он рассказал, что с начала войны количество студентов старше 30 лет значительно возросло и это не может не вызывать сомнений.

"Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступил в аспирантуру сразу после обучения, то понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, то это вызывает вопросы", — отметил народный депутат.

Однако, несмотря на это, он выделил людей, которые действительно занимаются научной деятельностью. У них будет отсрочка.

Напомним, недавно глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.