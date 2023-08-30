Нововведення для тих, хто здобуває другу освіту: що зміниться у мобілізації 2023

Представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Фото: "Слуга народу"

На початку повномасштабної війни значно збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років. В Україні пропонують скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Таку пропозицію озвучив представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю "Українським новинам".

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Веніславський вважає, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою, а якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану.

Він розповів, що з початку війни кількість студентів, яким більш як 30 років, значно зросла і це не може не викликати сумнівів.

"Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання", — зазначив народний депутат.

Однак, попри це, він виокремив людей, які дійсно займаються науковою діяльністю. Вони будуть мати відстрочку.

Нагадаємо, нещодавно голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.