В Винницкой области разоблачили военкома на получении взятки: подробности расследования

Задержание военкома в Винницкой области. Фото: Офис генпрокурора

В Винницкой области разоблачили начальника военкомата на получении взятки. В частности, за свои услуги он пітался получить две тысячи долларов.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В материалах следствия говорится, что главный сержант получил две тысячи долларов в обмен на 70 оригинальных, но пустых форм повесток, уже предварительно подписанных и опечатанных гербовой печатью.

Офицер дал указания о том, как заполнить эти бланки и как их использовать в Винницкой области, даже на контрольных пунктах, чтобы избежать мобилизации. Если бы эти документы были использованы, примерно 70 человек могли бы уклониться от службы, представив ложные повестки.

После совершения незаконной сделки офицер был арестован. Сейчас для него выбрана мера пресечения.

Военком получил взятку в Винницкой области. Фото: Офис генпрокурора

Военком получил взятку в Винницкой области. Фото: Офис генпрокурора

Сообщение Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что Государственное бюро расследований проводит следственные действия в военкоматах и ВЛК с целью выявления фактов коррупции. Правоохранители возбудили уголовные производства.

Также мы сообщали, что в Тернополе и Винницкой области произошли очередные коррупционные скандалы с военкоматами. Сотрудников ТЦК задерживают на взятках.