Коррупционные скандалы с военкоматами не прекращаются в Тернополе и Винницкой области, — СМИ

Представители ТЦК вручают повестки военнообязанным. Фото: Новини.LIVE

В Тернополе и Винницкой области произошли очередные коррупционные скандалы с военкоматами. Сотрудников ТЦК задерживают на взятках.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Работники ТЦК берут взятки

В Тернополе на получении взятки задержан старший оператор взвода информации городского ТЦК Иван Вишневский. Он получил от военной роты охраны Тернопольского ТЦК $6000 за то, чтобы солдат оставили служить в Тернополе и не отправили в зону боевых действий.

В то же время в Виннице командир 2-го отделения роты охраны городского ТЦК Юрий Кириченко брал средства из военнообязанных за помощь в уклонении от военной службы. За свои услуги он получал $2000.

Напомним, пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.

Кроме того, в Одесской области разоблачили женщину, которая нелегально перевозила мужчин призывного возраста за границу. Уклонистам выдавала документы об опекунстве.