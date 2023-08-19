Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Корупційні скандали з військкоматами не припиняються у Тернополі і на Вінничині, — ЗМІ arrow

Корупційні скандали з військкоматами не припиняються у Тернополі і на Вінничині, — ЗМІ

19 серпня 2023 23:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Корупційні скандали з військкоматами не припиняються у Тернополі і на Вінничині, — ЗМІ
Представники ТЦК вручають повістки військовозобов'язаним. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Тернополі і на Вінничині сталися чергові корупційні скандали з військкоматами. Працівників ТЦК затримують на хабарях.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Працівники ТЦК беруть хабарі

У Тернополі на отриманні хабаря затримано старшого оператора взводу інформації міського ТЦК Івана Вишневського. Він отримав від військового роти охорони Тернопільського ТЦК $6000 за те, аби солдатів залишили служити в Тернополі і не відправили до зони бойових дій.

В той же час у Вінниці командир 2-го відділення роти охорони міського ТЦК Юрій Кириченко брав кошти з військовозобов'язаних за допомогу в ухиленні від військової служби. За свої послуги він брав $2000.

Нагадаємо, прикордонники Подільського загону повідомили про затримання п'яти громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон.

Крім того, в Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз