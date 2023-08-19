Корупційні скандали з військкоматами не припиняються у Тернополі і на Вінничині, — ЗМІ

Представники ТЦК вручають повістки військовозобов'язаним. Фото: Новини.LIVE

У Тернополі і на Вінничині сталися чергові корупційні скандали з військкоматами. Працівників ТЦК затримують на хабарях.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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У Тернополі на отриманні хабаря затримано старшого оператора взводу інформації міського ТЦК Івана Вишневського. Він отримав від військового роти охорони Тернопільського ТЦК $6000 за те, аби солдатів залишили служити в Тернополі і не відправили до зони бойових дій.

В той же час у Вінниці командир 2-го відділення роти охорони міського ТЦК Юрій Кириченко брав кошти з військовозобов'язаних за допомогу в ухиленні від військової служби. За свої послуги він брав $2000.

Нагадаємо, прикордонники Подільського загону повідомили про затримання п'яти громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон.

Крім того, в Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство.