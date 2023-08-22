На Вінниччині викрили військкома на одержанні хабаря: подробиці розслідування

Затримання військкома у Вінницькій області. Фото: Офіс генпрокурора

На Вінниччині викрили начальника військкомату на одержанні хабаря. Зокрема, за свої послуги він намагався отримати дві тисячі доларів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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У матеріалах слідства йдеться, що головний сержант отримав дві тисячі доларів в обмін на 70 оригінальних, але порожніх форм повісток, які вже попередньо підписані й опечатані гербовою печаткою.

Офіцер дав вказівки про те, як заповнити ці бланки та як їх використовувати на Вінниччині, навіть на контрольних пунктах, щоб уникнути мобілізації. Якби ці документи були використані, приблизно 70 осіб могли б ухилитися від служби, представивши неправдиві повістки.

Після вчинення незаконного правочину офіцера було заарештовано. Зараз для нього обрано запобіжний захід.

Військком отримав хабар у Вінницькій області. Фото: Офіс генпрокурора

Військком отримав хабар у Вінницькій області. Фото: Офіс генпрокурора

Повідомлення Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії у військкоматах та ВЛК з метою виявлення фактів корупції. Правоохоронці порушили кримінальні провадження.

Також ми повідомляли, що у Тернополі та Вінницькій області сталися чергові корупційні скандали з військкоматами. Співробітників ТЦК затримують на хабарі.