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В Сумской области парня без кисти отправили на ВВК: в военкомате отреагировали на скандал

9 сентября 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Сумской области парня без кисти отправили на ВВК: в военкомате отреагировали на скандал
Представители Сумского областного ТЦК и СП. Иллюстративное фото: пресс-служба центра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В сети распространяется информация о том, что парня из Шостки Александра Денисенко, что в Сумской области, хотят отправить на войну, несмотря на то, что он инвалид с детства по зрению и не имеет кисти руки. Такую информацию обнародовал блогер Павел Поламарчук.

По данным Сумского областного ТЦК и СП, такие утверждения являются фейком.

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Александр Денисенко вовремя не обновлял свою личную информацию в ТЦК и СП, поэтому данные об инвалидности отсутствовали.

"Конечно, в местном ТЦК и СП у него обнаружили неактуальный военно-учетный документ (справка вместо военного билета), который нуждается в обновлении. Согласно порядку оформления учетных документов, мужчину отправили на ВВК для оформления всех нужных документов О СНЯТИИ с учета и выдаче нового актуального бланка — военного билета. Документы об инвалидности второй группы также будут приобщены к заключению ВВК", — говорится в сообщении.

Поэтому, как выяснилось, Александр не может быть мобилизован в ряды ВСУ, поэтому информация, которая распространяется в Интернете, является фейковой.

скандал с Сумским ТЦК и СП
Скриншот сообщения
скандал с Сумским ТЦК и СП
Распространение фейковой информации. Изображение: Сумской областной ТЦК и СП

Что писал блогер

Павло Поламарчук ранее сообщал о том, что парня из Сумской области хотят отправить на фронт, несмотря на то, что у него отсутствует кисть руки и глаз.

"Но Сумской областной ТЦК и СП по полному беспределу не принял во внимание документы об инвалидности, и давлением и введением в заблуждение отправил Александра на ВВК", — написал блогер.

Он отметил, что на комиссии Александра врачи сочли ограниченно годным.

"Военкомы ему сказали, что "мы не будем смотреть на твои справки, они сейчас ничего не означают" и "пойдешь в армию, и у тебя будет легкая работа"... Друзья, это ад", — добавил Поламарчук.

парень без кисти и глаза
Скриншот сообщения
парень без кисти и глаза
Скриншот сообщения

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Гражданам будут в дальнейшем вручать повестки, однако есть категории лиц, которых точно не мобилизуют.

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