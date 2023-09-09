На Сумщині хлопця без кисті відправили на ВЛК: у військкоматі відреагували на скандал

Представники Сумського обласного ТЦК та СП. Ілюстративне фото: пресслужба центру

В мережі поширюється інформація про те, що хлопця з Шостки Олександра Денисенка, що в Сумській області, хочуть відправити на війну, незважаючи на те, що він є інвалідом з дитинства по зору та не має кисті руки. Таку інформацію оприлюднив блогер Павло Поламарчук.

За даними Сумського обласного ТЦК та СП, такі твердження є фейком.

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Зазначається, що Олександр Денисенко вчасно не оновлював свою особисту інформацію в ТЦК та СП, тому дані про інвалідність були відсутні.

"Звісно, у місцевому ТЦК та СП в нього виявили неактуальний військово-обліковий документ (довідка замість військового квитка), який наразі потребує оновлення. Згідно з порядком оформлення облікових документів, чоловіка відправили на ВЛК для оформлення всіх потрібних документів ПРО ЗНЯТТЯ з обліку та видачі нового актуального бланку — військового квитка. Документи про інвалідність другої групи також будуть долучені до висновку ВЛК", — йдеться у повідомленні.

Тому, як з'ясувалось, Олександр не може бути мобілізованим до лав ЗСУ, через це інформація, яка поширюється в Інтернеті, є фейковою.

Скриншот допису

Поширення фейкової інформації. Зображення: Сумський обласний ТЦК та СП

Що писав блогер

Павл Поламарчук раніше повідомляв про те, що хлопця з Сумщини хочуть відправити на фронт, попри те, що в нього відсутня кисть руки та око.

"Але Сумський обласний ТЦК та СП по повному беспредєлу не взяв до уваги документи про інвалідність, та тиском та введенням в оману відправив Олександра на ВЛК", — написав блогер.

Він зауважив, що на комісії Олександра лікарі визнали обмежено придатним.

"Воєнкоми йому сказали що "ми не будемо дивитися на твої довідки, вони зараз нічого не означають" і " підеш в армію і в тебе буде легка робота"... Друзі, це ад", — додав Поламарчук.

Скриншот допису

Скриншот допису

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Громадянам надалі видаватимуть повістки, однак є категорії осіб, яких точно не мобілізують.