На Прикарпатье командир роты ТЦК организовывал фейковую службу в ВСУ для футболистов
На Прикарпатье сотрудника военкомата подозревают в превышении власти и служебных полномочий. Он организовал и обеспечил фиктивное прохождение военной службы для игроков футбольного клуба.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Чем занимался работник военкомата
Сообщается, что капитан незаконно организовал и обеспечил фиктивное прохождение службы в своем подразделении в военкомате. Семь человек, связанных с местным футбольным клубом "Прикарпатье", якобы служили на должностях стрелков, санитаров, водителей-электриков.
"Установлено, что служащий разрешал находиться им за пределами военкомата без уважительных причин, не исполнять обязанности военной службы и использовать время по своему усмотрению", — говорится в сообщении.
Отмечается, что солдаты во время службы получали от государства денежное и материальное обеспечение. Таким образом, им безосновательно насчитали почти 1,5 миллиона гривен.
Что ждет фигуранта
Правоохранители сообщили сотруднику военкомата о подозрении. Сейчас ему выбирают меру пресечения.
Что касается псевдосолдатов, то их проверяют на причастность к противоправным действиям и по результатам дадут правовую оценку.
Напомним, ранее мы писали, что грозит уклонистам, выехавшим за границу.
Недавно Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил служебную проверку из-за распространения в сети видео конфликтной ситуации между гражданским мужчиной и гражданами в военной форме. На видеозаписи можно увидеть, как несколько человек в военной форме затягивают мужчину якобы в помещение ТЦК.
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