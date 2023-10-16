На Прикарпатье командир роты ТЦК организовывал фейковую службу в ВСУ для футболистов

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Офис генерального прокурора

На Прикарпатье сотрудника военкомата подозревают в превышении власти и служебных полномочий. Он организовал и обеспечил фиктивное прохождение военной службы для игроков футбольного клуба.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Сообщается, что капитан незаконно организовал и обеспечил фиктивное прохождение службы в своем подразделении в военкомате. Семь человек, связанных с местным футбольным клубом "Прикарпатье", якобы служили на должностях стрелков, санитаров, водителей-электриков.

"Установлено, что служащий разрешал находиться им за пределами военкомата без уважительных причин, не исполнять обязанности военной службы и использовать время по своему усмотрению", — говорится в сообщении.

Отмечается, что солдаты во время службы получали от государства денежное и материальное обеспечение. Таким образом, им безосновательно насчитали почти 1,5 миллиона гривен.

Что ждет фигуранта

Правоохранители сообщили сотруднику военкомата о подозрении. Сейчас ему выбирают меру пресечения.

Что касается псевдосолдатов, то их проверяют на причастность к противоправным действиям и по результатам дадут правовую оценку.

Правоохранители задержали сотрудника военкомата. Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, ранее мы писали, что грозит уклонистам, выехавшим за границу.

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