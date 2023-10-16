На Прикарпатті командир роти ТЦК організовував фейкову службу в ЗСУ для футболістів

Правоохоронці на місці події. Фото: Офіс генерального прокурора

На Прикарпатті співробітника військкомату підозрюють у перевищенні влади влади та службових повноважень. Він організував та забезпечив фіктивне проходження військової служби для гравців футбольного клубу.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Повідомляється, що капітан незаконно організував та забезпечив фіктивне проходження служби у своєму підрозділі в військкоматі. Семеро осіб, які пов'язані із місцевим футбольним клубом "Прикарпаття", нібито служили на посадах стрілків, санітарів, водіїв-електриків.

"Встановлено, що cлужбовець дозволяв перебувати їм за межами військкомату без поважних причин, не виконувати обов’язків військової служби та використовувати час на власний розсуд", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що солдати під час "служби" отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення. Таким чином, їм безпідставно нарахували майже 1,5 мільйонів гривень.

Що чекає на фігуранта

Правоохоронці повідомили співробітнику військкомату про підозру. Наразі, йому обирають запобіжний захід.

Що стосується псевдосолдатів, то їх перевіряють на причетність до протиправних дій та за результатами нададуть правову оцінку.

Правоохоронці затримали співробітника військкомату. Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, раніше ми писали, що загрожує ухилянтам, які виїхали за кордон.

Додамо, нещодавно Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призначив службову перевірку через поширення у мережі відео конфліктної ситуації між цивільним чоловіком та громадянами у військовій формі. На відеозаписі можна побачити, як кілька людей у військовій формі затягують чоловіка нібито до приміщення ТЦК.