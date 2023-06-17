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Во Львовской области блогер нахамил военным ТЦК, которых вернули из фронта

17 июня 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Повестки в Украине - во Львовской области блогер унизил военных
Повестка в руках. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Дрогобыче Львовской области видеоблогер решил унизить сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он унизил бойцов в то время, как они выдавали повестки

Об этом сообщил военный Роман Кириченко.

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В центре конфликта находится видео, записанное блогером. На этом видео он демонстрирует неуважение и унижает военных из ТЦК, которые в тот момент выполняли свою обязанность — раздавали повестки на улицах города. 

Отметим, эти солдаты были только что переведены из боевой 24-й бригады в военкомат, так как после травм они больше не могут принимать участие в боевых действиях. Они были активными участниками боевых действий в Луганской области и под Херсоном.

Блогер на видео задает военным вопрос о причинах их отсутствия на военной линии фронта, хотя на видео видно, что один из солдат не так давно был ранен.

"Молодой человек на видео, лишенный одного глаза, получил серьезные ранения, участвуя в боях... на Луганщине и под Херсоном, чего этому автору видео в TikTok... даже не снилось. Этот военный был переведен в военкомат около недели назад. Стоит понимать, что перевод в военкоматы происходит из бригад, тогда как раненые и имеющие ограничения на службу военные переводятся из бригад в военкоматы", — отмечает в своем сообщении Роман Кириченко.

Повестка
Текст сообщения Романа Кириченко. Фото: скриншот
Повестка
Текст сообщения Романа Кириченко. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине продлили срок действия военного положения и общей мобилизации до 18 августа. Поэтому военнообязанные и дальше получают повестки, а пригодных к военной службе призывают. В последнее время участились случаи, когда повестка не вручается сотрудником ТЦК, а приходит в СМС-сообщении.

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