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На Львівщині блогер нахамив військовим ТЦК, яких повернули з фронту

17 червня 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повістки в Україні - у Львівській області блогер принизив військових
Повістка в руках. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Дрогобичі на Львівщині відеоблогер вирішив принизити співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він принизив бійців у той час, як вони видавали повістки.

Про це повідомив військовий Роман Кириченко.

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У центрі конфлікту є відео, записане блогером. На цьому відео він демонструє неповагу та принижує військових із ТЦК, які на той момент виконували свій обов'язок — роздавали повістки на вулицях міста.

Зазначимо, цих солдатів перевели з бойової 24-ї бригади до військкомату, оскільки після травм вони більше не можуть брати участь у бойових діях. Вони були активними учасниками бойових дій у Луганській області та під Херсоном.

Блогер на відео ставить військовим питання про причини їх відсутності на військовій лінії фронту, хоча на відео видно, що одного з солдатів нещодавно було поранено.

"Молода людина на відео, позбавлена одного ока, зазнала серйозних поранень, беручи участь у боях... на Луганщині та під Херсоном, чого цьому автору відео в TikTok... навіть не снилося. Цей військовий був переведений у військкомат близько тижня тому. розуміти, що переведення до військкоматів походить з бригад, тоді як поранені і військові, які мають обмеження на службу, переводяться з бригад у військкомати", — зазначає у своєму повідомленні Роман Кириченко.

Повестка
Текст повідомлення Романа Кириченка. Фото: скріншот
Повестка
Текст повідомлення Романа Кириченка. Фото: скріншот

Нагадаємо, що в Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня. Тому військовозобов'язані й надалі отримують повістки, а придатних до військової служби закликають. Останнім часом почастішали випадки, коли повістка не вручається співробітником ТЦК, а надходить у СМС-повідомленні.

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