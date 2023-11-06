В Хмельницкой области работники ТЦК потащили мужчину в военкомат прямо из больницы

Сотрудник ТЦК и СП задерживает военнообязанного. Фото: скриншот

В Хмельницкой области работники территориального центра комплектования и социальной поддержки пытались силой забрать мужчину из больницы в военкомат. Видео, отражающее конфликт, появилось в социальных сетях.

Его опубликовал адвокат из Хмельнитчины Виктор Бабчинский на странице Facebook.

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На видео слышно, как мужчина объясняет работникам ТЦК, что хочет пройти медицинское освидетельствование и получить направление на обследование. Он уверял, что не уклонист, и обещает на следующее утро явиться в ТЦК. На это работники ТЦК призвали его "быть мужиком", окружили и, выкручивая руки, пытались задержать.

"У человека произошел гипертонический криз. Врачи скорой медицинской помощи доставили мужчину в больницу на госпитализацию, давление 180 на 120, но его силой похищают из больницы", — говорится в сообщении Виктора Бабчинского.

В ролике также видны два представителя полиции, которые находятся на месте происшествия, но не реагируют на ситуацию между военнообязанным мужчиной и работниками ТЦК.

Виктор Бабчинский отметил, что спор возник, потому что призывникам якобы запрещают проходить обследование на ВЛК в больнице поселка Виньковцы.

"Новоназначенный военком запрещает проводить обследование призывников на ВВК в Виньковецкой больнице, потому что там слишком долго и слишком тщательно осматривают призывников на комиссии ВВК. Поэтому трое оборотней ТЦКашников похищают людей среди улиц и из частных домов, силой везут в Каменец-Подольский или Хмельницкий" где без должного осмотра штампуют справки ВВК о полной пригодности к службе", — отметил адвокат.

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