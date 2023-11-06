На Хмельниччині працівники ТЦК потягли чоловіка до військкомату просто з лікарні

Працівник ТЦК та СП затримує військовозобов'язаного. Фото: скриншот

У Хмельницькій області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. Відео, яке відображає конфлікт, з'явилося в соціальних мережах.

Його опублікував адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський на сторінці у Facebook.

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На відео чути, як чоловік пояснює працівникам ТЦК, що хоче пройти медичний огляд і отримати направлення на обстеження. Він запевняв, що не є ухилянтом, і обіцяє наступного ранку з'явитися у ТЦК. На це працівники ТЦК закликали його "бути мужиком", оточили і, викручуючи руки, намагалися затримати.

"У людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні", — йдеться в дописі Віктора Бабчинського.

У ролику також видно двох представників поліції, які перебувають на місці події, але не реагують на ситуацію між військовозобов'язаним чоловіком та працівниками ТЦК.

Віктор Бабчинський зазначив, що суперечка виникла, бо призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у лікарні селища Віньківці.

"Новопризначений воєнком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо там занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на ВЛК. Тому троє перевертнів ТЦКашників викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янця-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби", — зазначив адвокат.

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