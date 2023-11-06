Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow На Хмельниччині працівники ТЦК потягли чоловіка до військкомату просто з лікарні arrow

На Хмельниччині працівники ТЦК потягли чоловіка до військкомату просто з лікарні

6 листопада 2023 09:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Хмельниччині працівники ТЦК потягли чоловіка до військкомату просто з лікарні
Працівник ТЦК та СП затримує військовозобов'язаного. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Хмельницькій області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. Відео, яке відображає конфлікт, з'явилося в соціальних мережах.

Його опублікував адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський на сторінці у Facebook. 

Читайте також:

Військовозобов'язаного витягнули з лікарні

На відео чути, як чоловік пояснює працівникам ТЦК, що хоче пройти медичний огляд і отримати направлення на обстеження. Він запевняв, що не є ухилянтом, і обіцяє наступного ранку з'явитися у ТЦК. На це працівники ТЦК закликали його "бути мужиком", оточили і, викручуючи руки, намагалися затримати. 

"У людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні", — йдеться в дописі Віктора Бабчинського.

У ролику також видно двох представників поліції, які перебувають на місці події, але не реагують на ситуацію між військовозобов'язаним чоловіком та працівниками ТЦК.

Віктор Бабчинський зазначив, що суперечка виникла, бо призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у лікарні селища Віньківці.

"Новопризначений воєнком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо там занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на ВЛК. Тому троє перевертнів ТЦКашників викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам'янця-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби", — зазначив адвокат.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті співробітники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП. Однак настоятель храму Митрофан (Шимон) накинувся на них із лайкою. 

Нагадуємо, що в Одеській області прикордонники виявили шестеро "інвалідів". Чоловіки призовного віку купили собі діагноз для безпечного виїзду за кордон. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі