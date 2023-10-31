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На Закарпатті розлучений батько двох дітей відмовився іти на військову службу

31 жовтня 2023 23:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Закарпатті розлучений батько двох дітей відмовився іти на військову службу
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Закарпатті до п'яти років позбавлення волі засудили працівника автомобільної заправочної станції. Він має на утриманні двох малолітніх дітей і хвору матір поважного віку, тож через це вирішив, що може відмовитися від військової служби.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

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"Уродженець міста Мукачева з вищою освітою, офіційно не працює, розлучений. Має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимий. Пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний здоровим", — говориться у вироку.

Того ж дня, коли мукачівець пройшов військово-лікарську комісію, він написав заяву про відмову від проходження військової служби.

Вже на допиті в суді чоловік пояснив свою позицію. Він повідомив суду, що відмовився від військової служби через те, що має на утриманні двох неповнолітніх дітей і хвору 74-річну матір.

Суд визнав чоловіка винним в ухилянні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Але цей строк суд призначив умовно, з іспитовим терміном у 3 роки.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Ухилянти хотіли втекти до Молдови неподалік від КПП "Табаки", щоб уникнути мобілізації.

Нагадуємо, що на Полтавщині правоохоронці викрили незаконну "схему", за допомогою якої чоловікам оформляли інвалідність у воєнний час. У причетності до фальшування документів медико-соціальної експертизи підозрюють приватну лікарку з Полтави. 

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