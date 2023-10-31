В Закарпатье разведенный отец двоих детей отказался идти на военную службу
В Закарпатье к пяти годам лишения свободы приговорили работника автомобильной заправочной станции. Он имеет на содержании двух малолетних детей и больную мать почтенного возраста, поэтому решил, что может отказаться от военной службы.
Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.
Пытался избежать военной службы
"Уроженец города Мукачево с высшим образованием, официально не работает, разведен. Имеет на иждивении двух малолетних детей, ранее не судимый. Прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан здоровым", — говорится в приговоре.
В тот же день, когда мукачевец прошел военно-врачебную комиссию, он написал заявление об отказе от прохождения военной службы.
Уже на допросе в суде мужчина объяснил свою позицию. Он сообщил суду, что отказался от военной службы из-за того, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и больную 74-летнюю мать.
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Но этот срок суд назначил условно с испытательным сроком в 3 года.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонявшиеся хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации.
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