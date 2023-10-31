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В Закарпатье разведенный отец двоих детей отказался идти на военную службу

31 октября 2023 23:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Закарпатье разведенный отец двоих детей отказался идти на военную службу
Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Закарпатье к пяти годам лишения свободы приговорили работника автомобильной заправочной станции. Он имеет на содержании двух малолетних детей и больную мать почтенного возраста, поэтому решил, что может отказаться от военной службы.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

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Пытался избежать военной службы

"Уроженец города Мукачево с высшим образованием, официально не работает, разведен. Имеет на иждивении двух малолетних детей, ранее не судимый. Прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан здоровым", — говорится в приговоре.

В тот же день, когда мукачевец прошел военно-врачебную комиссию, он написал заявление об отказе от прохождения военной службы.

Уже на допросе в суде мужчина объяснил свою позицию. Он сообщил суду, что отказался от военной службы из-за того, что имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и больную 74-летнюю мать.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Но этот срок суд назначил условно с испытательным сроком в 3 года.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Уклонявшиеся хотели бежать в Молдову неподалеку от КПП "Табаки", чтобы избежать мобилизации.

Напоминаем, что в Полтавской области правоохранители разоблачили незаконную "схему", с помощью которой мужчинам оформляли инвалидность в военное время. В причастности к фальсификации документов медико-социальной экспертизы подозревают частного врача из Полтавы.

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