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В Донецкой области трое женщин организовали "бизнес" по переправке ухилянцев за границу

28 июля 2023 13:45
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Донецкой области трое женщин организовали "бизнес" по переправке ухилянцев за границу
Подозреваемую заключили под стражу. Фото: Донецкая областная прокуратура
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

С начала введения военного положения и общей мобилизации в Украине придумывают все новые и новые способы избегания призыва. Так, в Донецкой области разоблачили нелегальный бизнес местных жительниц по заключению фиктивных браков.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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В Донецкой области разоблачили схему организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. По данным следователей, в мае 2023 года трое местных жительниц познакомились с 20-летним парнем, который искал работу. Они заверили его в том, что во избежание мобилизации и устройства на работу он должен уехать из страны.

Для этого женщины предложили "призывнику" заключить фиктивный брак с одной из них, а именно 31-летней подозреваемой, имеющей инвалидность 2 группы.

"По их замыслу новоиспеченный мужчина должен был уехать со своей "избранницей" за границу в качестве сопровождающего", — сообщили в прокуратуре.

К тому же женщины заверили "жениха" в том, что оказывают влияние на сотрудника ЗАГСа в Краматорском районе, будто тот не обратит внимание на разницу в возрасте и ускорит оформление брака. Свои услуги "бизнесменки" оценили в 270 000 гривен.

Молодой человек после такого предложения обратился к правоохранителям. И дальше под их контролем заключил фиктивный брак и передал указанную сумму денег женщинам.

После чего подозреваемые были задержаны полицейскими. Сейчас одной из них уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Относительно еще двоих — ходатайства рассматриваются в суде.

Напомним, ранее мы писали на какие уловки идут уклоняться, чтобы "откосить" от мобилизации.

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