На Донеччині троє жінок організували "бізнес" з переправлення ухилянтів за кордон
Від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації, в Україні вигадують все нові і нові способи уникнення призову. Так, на Донеччині викрили нелегальний бізнес місцевих жительок із заключення фіктивних шлюбів.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Як жительки Донеччини допомагали ухилянтам уникнути призову
На Донеччині викрили схему організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За даними слідчих, у травні 2023 року троє місцевих мешканок познайомились з 20-річним хлопцем, який шукав заробіток. Вони запевнили його у тому, що для уникнення мобілізації та влаштування на роботу, він повинен поїхати з країни.
Для цього жінки запропонували "призовнику" укласти фіктивний шлюб з однією з них, а саме 31-річною підозрюваною, яка має інвалідність 2 групи.
"За їхнім задумом новоспечений чоловік мав виїхати зі своєю "обраницею" за кордон у якості супроводжуючого", — повідомили у прокуратурі.
До того ж, жінки запевнили "нареченого" у тому, що мають вплив на співробітника РАЦСу у Краматорському районі, ніби той не зверне увагу на різницю у віці та пришвидшить оформлення шлюбу. Свої послуги "бізнесменки" оцінили у 270 000 гривень.
Молодик після такої пропозиції звернувся до правоохоронців. І далі вже під їх контролем уклав фіктивний шлюб та передав вказану суму грошей жінкам.
Після чого підозрюваних затримали поліцейські. Наразі одній з них вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно ще двох – клопотання розглядаються у суді.
Нагадаємо, раніше ми писали на які хитрощі йдуть ухилянти, щоб "відкосити" від мобілізації.