На Донеччині троє жінок організували "бізнес" з переправлення ухилянтів за кордон

Підозрювану взяли під варту. Фото: Донецька обласна прокуратура

Від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації, в Україні вигадують все нові і нові способи уникнення призову. Так, на Донеччині викрили нелегальний бізнес місцевих жительок із заключення фіктивних шлюбів.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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На Донеччині викрили схему організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За даними слідчих, у травні 2023 року троє місцевих мешканок познайомились з 20-річним хлопцем, який шукав заробіток. Вони запевнили його у тому, що для уникнення мобілізації та влаштування на роботу, він повинен поїхати з країни.

Для цього жінки запропонували "призовнику" укласти фіктивний шлюб з однією з них, а саме 31-річною підозрюваною, яка має інвалідність 2 групи.

"За їхнім задумом новоспечений чоловік мав виїхати зі своєю "обраницею" за кордон у якості супроводжуючого", — повідомили у прокуратурі.

До того ж, жінки запевнили "нареченого" у тому, що мають вплив на співробітника РАЦСу у Краматорському районі, ніби той не зверне увагу на різницю у віці та пришвидшить оформлення шлюбу. Свої послуги "бізнесменки" оцінили у 270 000 гривень.

Молодик після такої пропозиції звернувся до правоохоронців. І далі вже під їх контролем уклав фіктивний шлюб та передав вказану суму грошей жінкам.

Після чого підозрюваних затримали поліцейські. Наразі одній з них вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно ще двох – клопотання розглядаються у суді.

Нагадаємо, раніше ми писали на які хитрощі йдуть ухилянти, щоб "відкосити" від мобілізації.