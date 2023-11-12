Мобилизация водителей — законно ли вручать повестку, когда человек за рулем

Мобилизация водителей в Украине. Фото: Твоя машина

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. При вручении повестки сотрудники ТЦК и СП могут останавливать и водителей транспортных средств для вручения повестки.

Об этом пишет "Твоя машина".

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Как отмечают юристы, нет конкретного правила, где можно вручить повестку. Несмотря на это, сотрудники ТЦК или другие уполномоченные законом лица могут выдавать документ только тогда, когда он составлен руководителем центра комплектования.

Важно, что документ должен содержать полные анкетные данные призывника, его год рождения и адрес проживания. То есть повестка должна быть "адресной", а не выписанной на месте — последняя подвергает сомнению законность процедуры.

"Кстати, у правоохранителей для остановки транспорта должна быть одна из предусмотренных законом причин по исчерпывающему перечню. Впрочем, вручения повесток в этом перечне нет", — говорится в сообщении.

Юристы рекомендуют водителям хранить документы в порядке, готовы к выполнению законов о мобилизации, не конфликтовать с сотрудниками ТЦК и полицией, если они действуют в рамках законодательства.

Также мы писали, что в Украине продолжают мобилизовать пригодных в армию людей . Впрочем, от повестки можно отказаться при определенных обстоятельствах.