Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация архив arrow Мобилизация водителей — законно ли вручать повестку, когда человек за рулем arrow

Мобилизация водителей — законно ли вручать повестку, когда человек за рулем

12 ноября 2023 05:55
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Мобилизация водителей — законно ли вручать повестку, когда человек за рулем
Мобилизация водителей в Украине. Фото: Твоя машина
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. При вручении повестки сотрудники ТЦК и СП могут останавливать и водителей транспортных средств для вручения повестки.

Об этом пишет "Твоя машина".

Читайте также:

Могут вручать повестку водителям

Как отмечают юристы, нет конкретного правила, где можно вручить повестку. Несмотря на это, сотрудники ТЦК или другие уполномоченные законом лица могут выдавать документ только тогда, когда он составлен руководителем центра комплектования.

Важно, что документ должен содержать полные анкетные данные призывника, его год рождения и адрес проживания. То есть повестка должна быть "адресной", а не выписанной на месте — последняя подвергает сомнению законность процедуры.

"Кстати, у правоохранителей для остановки транспорта должна быть одна из предусмотренных законом причин по исчерпывающему перечню. Впрочем, вручения повесток в этом перечне нет", — говорится в сообщении.

Юристы рекомендуют водителям хранить документы в порядке, готовы к выполнению законов о мобилизации, не конфликтовать с сотрудниками ТЦК и полицией, если они действуют в рамках законодательства.

Также мы писали, что в Украине продолжают мобилизовать пригодных в армию людей . Впрочем, от повестки можно отказаться при определенных обстоятельствах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме