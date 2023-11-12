Мобілізація водіїв — чи законно вручати повістку, коли людина за кермом

Мобілізація водіїв в Україні. Фото: Твоя машина

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. При врученні повістки співробітник ТЦК та СП можуть зупиняти й водіїв транспортних засобів для вручення повістки.

Про це пише "Твоя машина".

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Як зазначають юристи, немає конкретного правила щодо того, де можна вручити повістку. Попри це, співробітники ТЦК або інші уповноважені законом особи можуть видавати документ лише тоді, коли його складено керівником центру комплектування.

Важливо, що документ має містити повні анкетні дані призовника, його рік народження та адресу проживання. Тобто повістка має бути "адресною", а не виписаною на місці — остання ставить під сумнів законність процедури.

"До речі, у правоохоронців для зупинки транспорту має бути одна із передбачених законом причин із вичерпного переліку. Втім, вручення повісток у цьому переліку немає", — мовиться у повідомленні.

Юристи рекомендують водіям зберігати документи в порядку, бути готовими до виконання законів про мобілізацію, не конфліктувати із співробітниками ТЦК та поліцією, якщо вони діють у рамках законодавства.

Також ми писали, що в Україні продовжують мобілізувати придатних до війська людей. Утім, від повістки можна відмовитися за певних обставин.