Мобилизация в Украине: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ

Автомобиль на нужды ВСУ. Фото: carforarmy.in.ua

Во время военного положения в Украине могут мобилизовать не только пригодных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но и авто. Однако не все машины могут забрать на нужды ВСУ.

Об этом сообщает Pro Деньги.

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Отмечается, что согласно ст. 6 Закона о Мобилизационной подготовке и мобилизации, территориальные органы МВД ежеквартально посылают информацию в ТЦК и СП о регистрации, перерегистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые могут быть использованы ВСУ и принадлежат предприятиям, учреждениям и организациям.

Поэтому в соответствии с правилами, действующими в Украине, авто могут забрать в:

центральных и местных органов исполнительной власти и т.д. госорганов;

органов местного самоуправления;

предприятий, учреждений и организаций;

железных дорог;

портов;

пристаней;

аэропортов;

нефтебаз;

автозаправочных станций дорожного хозяйства;

других предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих использование транспортными средствами;

граждан-владельцев транспортных средств.

Также в издании отмечают, что украинцы, чьи автомобили планируют мобилизовать, должны соответственно подготовиться. Прежде всего нужно документировать техническое состояние и готовность авто к мобилизации, а также выяснить его окончательную стоимость. После этого рекомендуется произвести независимую оценку транспортного средства.

Какие авто точно не заберут

Есть ряд учреждений и организаций, в которых автомобиль не подлежит мобилизации. Среди них:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и зарубежных организаций;

иностранцы и люди, не имеющие гражданства;

банки государственного сектора;

предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;

предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Вернут ли мобилизованное авто владельцу

Отмечается, что согласно Положению о военно-транспортной обязанности авто возвращают владельцу после объявления демобилизации, в течение 30 календарных дней.

"Возвращение должно происходить через ТЦК и СП, которые произвели изъятие. Таким образом, руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в ТЦК и написать заявление на возвращение транспорта", — сообщает издание.

Однако в случае уничтожения авто владелец может получить компенсацию.

Напомним, что военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. Поэтому военнообязанным украинцам следует быть готовыми к тому, что и осень будет периодом призыва на военную службу. Также следует учитывать, что власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации. Рассказываем, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября.