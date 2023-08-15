Мобилизация в Украине: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ
Во время военного положения в Украине могут мобилизовать не только пригодных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, но и авто. Однако не все машины могут забрать на нужды ВСУ.
Об этом сообщает Pro Деньги.
У кого могут мобилизовать авто для ВСУ
Отмечается, что согласно ст. 6 Закона о Мобилизационной подготовке и мобилизации, территориальные органы МВД ежеквартально посылают информацию в ТЦК и СП о регистрации, перерегистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые могут быть использованы ВСУ и принадлежат предприятиям, учреждениям и организациям.
Поэтому в соответствии с правилами, действующими в Украине, авто могут забрать в:
- центральных и местных органов исполнительной власти и т.д. госорганов;
- органов местного самоуправления;
- предприятий, учреждений и организаций;
- железных дорог;
- портов;
- пристаней;
- аэропортов;
- нефтебаз;
- автозаправочных станций дорожного хозяйства;
- других предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих использование транспортными средствами;
- граждан-владельцев транспортных средств.
Также в издании отмечают, что украинцы, чьи автомобили планируют мобилизовать, должны соответственно подготовиться. Прежде всего нужно документировать техническое состояние и готовность авто к мобилизации, а также выяснить его окончательную стоимость. После этого рекомендуется произвести независимую оценку транспортного средства.
Какие авто точно не заберут
Есть ряд учреждений и организаций, в которых автомобиль не подлежит мобилизации. Среди них:
- дипломатические и консульские учреждения других стран;
- представительства международных и зарубежных организаций;
- иностранцы и люди, не имеющие гражданства;
- банки государственного сектора;
- предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;
- предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.
Вернут ли мобилизованное авто владельцу
Отмечается, что согласно Положению о военно-транспортной обязанности авто возвращают владельцу после объявления демобилизации, в течение 30 календарных дней.
"Возвращение должно происходить через ТЦК и СП, которые произвели изъятие. Таким образом, руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в ТЦК и написать заявление на возвращение транспорта", — сообщает издание.
Однако в случае уничтожения авто владелец может получить компенсацию.
Напомним, что военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. Поэтому военнообязанным украинцам следует быть готовыми к тому, что и осень будет периодом призыва на военную службу. Также следует учитывать, что власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации. Рассказываем, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября.