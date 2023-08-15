Мобілізація в Україні: у кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ

Автомобіль на потреби ЗСУ. Фото: carforarmy.in.ua

Під час воєнного стану в Україні можуть мобілізувати не лише придатних чоловіків віком від 18 до 60 років, а й також і авто. Однак не всі машини можуть забрати на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Зазначається, що згідно ст. 6 Закону про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію, територіальні органи МВС щокварталу надсилають інформацію до ТЦК та СП про реєстрацію, перереєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути використані ЗСУ і належать підприємствам, установам та організаціям.

Тому відповідно до правил, що діють в Україні, авто можуть забрати в:

центральних та місцевих органів виконавчої влади та ін. держорганів;

органів місцевого самоврядування;

підприємств, установ й організацій;

залізниць;

портів;

пристаней;

аеропортів;

нафтобаз;

автозаправних станцій дорожнього господарства;

інших підприємств, установ і організацій, які забезпечують користування транспортними засобами;

громадян-власників транспортних засобів.

Також у виданні зазначають, що українці, чиї автомобілі планують мобілізувати, повинні відповідно підготуватися. Перш за все, потрібно документувати технічний стан та готовність авто до мобілізації, а також з'ясувати його остаточну вартість. Після цього рекомендується провести незалежну оцінку транспортного засобу.

Які авто точно не заберуть

Є низка установ та організацій, в яких авто не підлягає мобілізації. Серед них:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди, які не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Чи повернуть мобілізоване авто власнику

Зазначається, що згідно з Положенням про військово-транспортний обов'язок, авто повертають власникові після оголошення демобілізації, протягом 30 календарних днів.

"Повернення повинне відбуватися через ТЦК та СП, які здійснили вилучення. Таким чином, керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до ТЦК і написати заяву на повернення транспорту", — повідомляє видання.

Однак у разі знищення авто власник може отримати компенсацію.

Нагадаємо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. А тому військовозобов'язаним українцям слід бути готовими до того, що й осінь буде періодом призову на військову службу. Також слід враховувати, що влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації. Розповідаємо, до яких змін слід готуватися з 1 вересня.