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Мобилизация в Украине — кому с ноября нужно приходить в ТЦК без повестки

3 ноября 2023 07:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мобилизация в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки с 1 ноября
Военные в строю. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время общей мобилизации и военного положения в Украине военнообязанные должны соблюдать все правила учета и мобилизации. Обычно оповещение при мобилизации происходит через вручение повесток, но есть и случаи, когда к ТЦК нужно прийти самим.

Кому приходить в ТЦК без повестки пишет NV.

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Кому приходить в ТЦК без повестки

Иногда есть случаи, когда необходимо появляться в ТЦК без повестки, в частности для обновления информации о себе.

Порядок учета предусматривает, что призывники, военнообязанные и резервисты обязаны лично в семидневный срок сообщить о любых изменениях соответствующим органам, где они состоят на военном учете. К учетным данным относится вся контактная информация, данные о семье, близких родственниках, изменениях в здоровье, которые могут означать отсрочку от мобилизации, место фактического проживания, изменение семейного положения, смерть.

Также мужчинам, сменившим место жительства, нужно в течение семи дней явиться в ТЦК по новому месту проживания для взятия на военный учет.

Кому нужно прийти в ТЦК с 1 ноября

В ТЦК без повестки с 1 ноября обязаны появиться следующие категории мужчин:

  • все ВПЛ от 18 до 60 лет, не вставшие на военный учет;
  • все мужчины от 18 до 60 лет, сменившие место жительства и не вставшие на учет;
  • все военнообязанные и резервисты, не обновлявшие данные более пяти лет;
  • мужчины с 17 до 27 лет, не вставшие на военный учет призывников;
  • мужчины от 18 до 60 лет, которых должны были отнести в запас, но они не стали на военный учет;
  • все женщины с медицинской специальностью или профессией с 18 до 60 лет, все военнообязанные женщины от 18 до 60 лет, получившие воинское звание и проходящие военную службу в запасе — если не обновляли данные о себе;

За нарушение военного учета предусматривается административная и уголовная ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП и статье 337 Уголовного кодекса.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину военнообязанным украинцам запретили выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин. Они могут покинуть страну, имея некоторые уважительные причины и обстоятельства.

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