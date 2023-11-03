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Мобілізація в Україні — кому з листопада потрібно приходити до ТЦК без повістки

3 листопада 2023 07:28
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Мобілізація в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки з 1 листопада
Військові в строї. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час загальної мобілізації та воєнного стану в Україні військовозобов'язані повинні дотримуватися усіх правил обліку та мобілізації. Зазвичай оповіщення під час мобілізації відбувається через вручення повісток, але є й випадки, коли до ТЦК потрібно прийти самим. 

Кому приходити до ТЦК без повістки пише NV

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Деколи є випадки, коли необхідно з'являтися в ТЦК без повістки, зокрема це для оновлення інформації про себе. 

Порядок обліку передбачає, що призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов’язані особисто в семиденний строк повідомити про будь-які зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку. До облікових даних відноситься вся контактна інформація, дані про родину, близьких родичів, зміни у здоров'ї, які можуть означати відстрочку від мобілізації, місце фактичного проживання, зміна сімейного стану, смерть.

Також чоловікам, які змінили місце проживання, потрібно упродовж семи днів з'явитися до ТЦК за новим місцем проживанням для взяття на військовий облік.

Кому потрібно прийти до ТЦК з 1 листопада 

В ТЦК без повістки з 1 листопада зобов’язані з’явитися такі категорії чоловіків:

  • всі ВПО від 18 до 60 років, які не стали на військовий облік;
  • всі чоловіки від 18 до 60 років, які змінили місце проживання й не стали на облік;
  • всі військовозобов'язані й резервісти, які не оновлювали дані понад п’ять років;
  • чоловіки з 17 до 27 років, які не стали на військовий облік призовників;
  • чоловіки від 18 до 60 років, яких мали зарахувати в запас, але вони не стали на військовий облік;
  • всі жінки з медичною спеціальністю або професією з 18 до 60 років, всі військовозобов'язані жінки від 18 до 60 років, які отримали військове звання і проходять військову службу в запасі ― якщо не оновлювали дані про себе;

За порушення військового обліку передбачається адміністративна і кримінальна відповідальність за статтями 210 і 210−1 КУпАП та статтею 337 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну військовозобов'язаним українцям заборонили виїзд за кордон. Проте законодавством передбачено винятки для деяких категорій чоловіків. Вони можуть покинути країну, маючи певні поважні причини та обставини.

 

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