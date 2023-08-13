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Мобилизация в Украине: кого могут забрать в армию уже к концу лета

13 августа 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: кого могут забрать в армию уже к концу лета
Бойцы ВСУ готовятся к выполнению боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштабная война, которую начала Россия. В нашей стране до сих пор действует военное положение и продолжается мобилизация. Пока их действие народные избранники продлили до 15 ноября 2023 года. Часть мужчин могут получить повестку уже к концу лета.

Новини.LIVE разбирались, кого именно могут призвать в августе.

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Сообщается, что мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, пригодные к службе. Следовательно, в армию могут забрать:

  • пригодных и ограниченно пригодных мужчин от 27 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта;
  • пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходят службу в запасе;
  • мужчин от 18 до 27 лет, проходивших срочную службу или окончивших военную кафедру или высшее военное учебное заведение и проходящих службу в запасе;
  • годных и ограниченно годных мужчин от 18 до 27 лет независимо от прохождения срочной службы — на контракт;
  • снятых и исключенных с военной службы мужчин от 18 до 27 лет, если они не совершали тяжкое преступление и не имеют оснований для отсрочки от мобилизации.

Напомним, согласно действующему украинскому законодательству, военнообязанные граждане, отказывающиеся от мобилизации, могут нести уголовную ответственность. Однако недавно в Верховную Раду внесли законопроект, по которому уклоняющихся предлагается привлекать к общественным работам и восстановлению страны.

Также мы писали, что во время российско-украинской войны наибольшую эффективность на поле боя продемонстрировали беспилотники, обогнав даже артиллерию. Именно поэтому Украина нуждается в технологической мобилизации и создании нового рода войск. Также для технологического усиления фронта в стране могут появиться "Армия радиоэлектронной борьбы" и "Армия роботов".

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