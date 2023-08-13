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Мобілізація в Україні: кого можуть забрати до війська вже до кінця літа

13 серпня 2023 01:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобілізація в Україні: кого можуть забрати до війська вже до кінця літа
Бійці ЗСУ готуються до виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В нашій країні досі діє воєнний стан та триває мобілізація. Поки їх дію народні обранці продовжили до 15 листопада 2023 року. Тож частина чоловіків можуть отримати повістку вже до кінця літа.

Новини.LIVE розбиралися, кого саме можуть призвати у серпні.

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Повідомляється, що мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні до служби. Отже, до війська можуть забрати:

  • придатних та обмежено придатних чоловіків від 27 до 60 років незалежно від наявності військового досвіду;
  • придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі;
  • чоловіків від 18 до 27 років, які проходили строкову службу або закінчили військову кафедру чи вищий військовий навчальний заклад і проходять службу в запасі;
  • придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років незалежно від проходження строкової служби ― на контракт;
  • знятих та виключених з військової служби чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони не вчиняли тяжкий злочин і не мають підстав для відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, відповідно до чинного українського законодавства, військовозобов'язані громадяни, які відмовляються від мобілізації, можуть нести кримінальну відповідальність. Проте нещодавно до Верховної Ради внесли законопроєкт, за яким ухилянтів пропонується залучати до громадських робіт та відбудови країни.

Також ми писали, що під час російсько-української війни найбільшу ефективність на полі бою продемонстрували безпілотники, обігнавши навіть артилерію. Саме тому Україна потребує технологічної мобілізації та створення нового роду військ. Також задля технологічного підсилення фронту в країні можуть з'явитися "Армія радіоелектронної боротьби" та "Армія роботів". 

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