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Мобилизация в Украине — каких изменений следует ожидать с 1 ноября

26 октября 2023 15:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Мобилизация в Украине — что изменится с 1 ноября
Мужчина получает повестку. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С 1 ноября этого года военнообязанные в возрасте от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы в случае, если у них есть боевой опыт, они являются резервистами или по собственному желанию. Кроме мужчин, обязанных призываться на военную службу, также подлежат военному учету женщины, работающие по медицинским специальностям.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Как известно, в Украине продолжается мобилизация и повестки могут быть вручены мужчинам от 18 до 60 лет. Однако ожидаются перемены. Помимо военнообязанных мужчин на военный учет должны стать женщины, работающие по медицинской специальности. Лица, которые меняют место жительства и переезжают в другие города, регионы или зарубежные страны, должны обратиться в военный центр или консульское учреждение нового места жительства в течение семи дней с целью личной регистрации военной службы.

Также отмечается, что с 1 ноября 2023 года могут мобилизовать военнообязанных согласно списку:

  • военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт;
  • военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы;
  • военнообязанных в возрасте от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными;
  • Военнообязанных женщин, зарегистрированных в системе военного учета;
  • лиц, которые были исключены из списка военнообязанных и изъяты из военного учета, если ВЛК считает их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений;
  • лиц от 18 до 60 лет с инвалидностью, которые ВЛК признает годными или ограниченно годными к службе, по их собственному желанию.

Напомним, что Новини.LIVE разбирались, могут ли забрать в армию мужчину, если у него есть бронь от мобилизации, и что делать, если забронированному работнику пришла повестка.

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