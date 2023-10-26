Мобілізація в Україні — що зміниться з 1 листопада

Чоловік отримує повістку. Фото: із соцмереж

З 1 листопада цього року військовозобов'язані віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані у разі, якщо вони мають бойовий досвід, є резервістами або за власним бажанням. Крім чоловіків, зобов'язаних призватись на військову службу, також підлягають військовому обліку жінки, які працюють у медичних спеціальностях.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

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Що зміниться в мобілізації з 1 листопада

Як відомо, в Україні триває мобілізація і повістки можуть бути вручені чоловікам віком з 18 до 60 років. Однак очікуються зміни. Крім військовозобов'язаних чоловіків, на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю. Особи, які міняють місце проживання та переїжджають до інших міст, регіонів або закордонних країн, повинні звернутися до військового центру або консульської установи нового місця проживання протягом семи днів з метою особистої реєстрації щодо військової служби.

Також зазначається, що з 1 листопада 2023 року можуть мобілізувати військовозобов'язаних згідно зі списком:

військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які вважаються придатними або обмежено придатними та мають військовий досвід;

військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, які перебувають у запасі та не мають власного досвіду служби;

військовозобов'язаних віком від 18 до 27 років, які проходять службу у запасі та вважаються придатними або обмежено придатними;

Військовозобов'язаних жінок, які зареєстровані в системі військового обліку;

осіб, які були виключені зі списку військовозобов'язаних і вилучені з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними і вони не скоювали тяжких або особливо тяжких злочинів;

осіб віком від 18 до 60 років з інвалідністю, які ВЛК визнає придатними або обмежено придатними до служби, за їх власним бажанням.

Нагадаємо, що Новини.LIVE розбиралися, чи можуть забрати до війська чоловіка, якщо в нього є бронь від мобілізації, та що робити, якщо заброньованому працівнику прийшла повістка.