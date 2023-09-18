Незаконное задержание призывника: во Львове проверят скандальное видео

Сотрудники ТЦК затягивают призывника в автомобиль. Фото: скриншот

Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку относительно недавнего видео, на котором мужчины в военной форме задерживают мужчину на остановке.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

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"В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП. По данному факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении.

Во Львовском областном ТЦК и СП напомнили гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, что во время действия военного положения они должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы и по требованию предоставлять их для проверки уполномоченным лицам общих патрулей.

Пост Львовского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, в Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Несмотря на то, что она проходит согласно утвержденному плану, продолжают случаться инциденты некорректного и даже жесткого поведения работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также мы писали, что в Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП. Это могут сделать и представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.