Незаконне затримання призовника: у Львові перевірять скандальне відео

Працівники ТЦК затягують призовника в автомобіль. Фото: скриншот

Львівський обласний ТЦК і СП призначив службову перевірку щодо нещодавнього відео, на якому чоловіки у військовій формі затримують чоловіка на зупинці.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК і СП.

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"Мережею інтернет поширюється інформація, що вказує на начебто неправомірні дії представників ТЦК та СП. По даному факту керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів", — йдеться у повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК і СП нагадали громадянам, віком від 18 до 60 років, що на час дії воєнного стану вони повинні постійно мати при собі документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи і за вимогою надавати їх для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів.

Допис Львівського обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. Попри те, що загалом вона проходить згідно із затвердженим планом, продовжують траплятися інциденти некоректного і навіть жорсткого поводження працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також ми писали, що в Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП. Це можуть зробити й представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти.