Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Незаконне затримання призовника: у Львові перевірять скандальне відео arrow

Незаконне затримання призовника: у Львові перевірять скандальне відео

18 вересня 2023 22:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Незаконне затримання призовника: у Львові перевірять скандальне відео
Працівники ТЦК затягують призовника в автомобіль. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Львівський обласний ТЦК і СП призначив службову перевірку щодо нещодавнього відео, на якому чоловіки у військовій формі затримують чоловіка на зупинці.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК і СП.

Читайте також:

Перевірка незаконного затримання чоловіка

"Мережею інтернет поширюється інформація, що вказує на начебто неправомірні дії представників ТЦК та СП. По даному факту керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів", — йдеться у повідомленні.

У Львівському обласному ТЦК і СП нагадали громадянам, віком від 18 до 60 років, що на час дії воєнного стану вони повинні постійно мати при собі документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи і за вимогою надавати їх для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів.

null
Допис Львівського обласного ТЦК і СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. Попри те, що загалом вона проходить згідно із затвердженим планом, продовжують траплятися інциденти некоректного і навіть жорсткого поводження працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також ми писали, що в Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП. Це можуть зробити й представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз