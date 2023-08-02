Мобилизация в Украине — адвокат объяснил, будут ли призывать в ряды ВСУ депутатов

Призыв военной службы народных депутатов. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. Поэтому военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих отсрочки, продолжат призывать на военную службу. Народные депутаты в настоящее время относятся к категории граждан, не подлежащих мобилизации. Однако не исключено, что в украинское законодательство внесут изменения.

Адвокат Ростислав Кравец в интервью ТСН.ua рассказал, будут ли призывать в ряды ВСУ народных избранников и что для этого необходимо.

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По мнению правозащитника, у нардепов еще есть шансы продемонстрировать украинцам, что они действительно патриоты своего государства и мобилизоваться в армию.

Кравец подчеркнул, что это вполне возможно реализовать с учетом желания президента Украины Владимира Зеленского и желания самих депутатов внести соответствующие изменения по мобилизации депутатов в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Адвокат также высказался о том, сколько депутатов реально мобилизовать в Вооруженные силы.

"Я думаю, если депутаты соберутся с духом, продемонстрируют гражданам Украины свою волю, то можно будет мобилизовать около ста депутатов. Состояние здоровья у них удовлетворительное, они очень хорошо отдыхают за границей", — высказался Кравец.

Народные депутаты на заседании. Фото: google.com

Будут ли мобилизовать депутатов-женщин

Кроме того, правовед отметил, что к военной службе можно привлечь и женщин-депутатов. Это ведь предусмотрено законом. Более того, по словам адвоката, это пытались реализовать еще с октября 2021 года, однако в конце концов дали отсрочку до 2026 года.

"Думаю, что это будет достаточно мощный шаг и сигнал для всех граждан Украины, что все без исключения защищают наше государство. Поскольку депутаты уклоняются от этого и даже принимают под себя законы, возникает достаточно большое социальное напряжение в обществе", — подытожил Ростислав Кравец.

Украинки в рядах ВСУ. Фото: google.com

Ранее мы сообщали о том, что после раскрытия информации о роскошных командировках нардепов на заморские курорты, власти Украины заблокировали выезд для депутатов и государственных служащих за границу.

Напомним, мы писали, что адвокатов предлагают освободить от мобилизации.

Также мы рассказывали, как происходит мобилизация ограниченно пригодных в августе этого года и какие особенности.