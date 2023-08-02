Мобілізація в Україні — адвокат пояснив, чи призиватимуть до лав ЗСУ депутатів

Призов на військову службу народних депутатів. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Тож військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, продовжать призивати на військову службу. Народні депутати наразі належать до категорії громадян, які не підлягають мобілізації. Проте не виключено, що до українського законодавства внесуть зміни.

Адвокат Ростислав Кравець в інтерв’ю ТСН.ua розповів, чи призиватимуть до лав ЗСУ народних обранців та що для цього необхідно.

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На думку правозахисника, у нардепів ще є шанси продемонструвати українцям, що вони дійсно патріоти своєї держави, та мобілізуватися до армії.

Кравець підкреслив, що це цілком можливо реалізувати з огляду на бажання президента України Володимира Зеленського та бажання самих депутатів внести відповідні зміни щодо мобілізації депутатів в ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Адвокат також висловився з приводу того, скільки депутатів реально можна мобілізувати до Збройних сил.

"Я думаю, якщо депутати зберуться з духом, продемонструють громадянам України свою волю, то можна буде мобілізувати близько ста депутатів. Стан здоров’я у них задовільний, вони дуже гарно відпочивають за кордоном", — висловився Кравець.

Народні депутати на засіданні. Фото: google.com

Чи мобілізовуватимуть депутатів-жінок

Крім того, правознавець зазначив, що до військової служби можна залучити й жінок-депутатів. Адже це передбачено законом. І менше того, за словами адвоката, це намагалися реалізувати ще з жовтня 2021 року, однак врешті-решт дали відстрочку до 2026 року.

"Думаю, що це буде доволі потужний крок і сигнал для всіх громадян України, що всі без винятку захищають нашу державу. Оскільки депутати ухиляються від цього і навіть ухвалюють під себе закони, то виникає доволі велика соціальна напруга у суспільстві", — підсумував Ростислав Кравець.

Українки у лавах ЗСУ. Фото: google.com

Раніше ми повідомляли про те, що після розкриття інформації про розкішні відрядження нардепів на заморські курорти влада України заблокувала виїзд для депутатів і державних службовців за кордон.

Нагадаємо, ми писали, що адвокатів пропонують звільнити від мобілізації.

Також ми розповідали, як відбувається мобілізація обмежено придатних у серпні цього року та які є особливості.