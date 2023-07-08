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Когда мобилизованный может получить отпуск и почему его могут не дать: ответ юриста

8 июля 2023 02:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Отпуск с фронта – юрист рассказал, сколько времени теперь смогут отдыхать военнослужащие
Воины ВСУ. Фото: 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В конце июня Президент Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №9205, который продлевает продолжительность отпуска для военнослужащих в особый период. Таким образом, теперь часть ежегодного отпуска, который военные могут взять во время военного положения, увеличилась с 10 до 30 дней.

Как и когда военнослужащие смогут ею воспользоваться на практике, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

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Подробности

На самом деле реальная продолжительность отпуска для военного будет даже превышать указанный в законе срок, отмечает Ясько.

"В законе говорится, что все отпуска предоставляются без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины до месту проведения отпуска и обратно. Но это время должно составлять не более двух суток в один конец", — подчеркнул он.

Также новый закон увеличивает количество частей ежегодного основного отпуска, который может взять военный в течение календарного года, от одной до трех.

Отпуск по семейным обстоятельствам

Кроме того, военнослужащие имеют право на дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

"Продолжительность такого отпуска не должна превышать 10 календарных дней без учета времени проезда в пределах Украины, которое также не должно превышать двух суток в один конец", — разъяснил юрист.

Куда нужно обращаться за разрешением на отпуск

Военнослужащий должен подать рапорт командиру подразделения, а командир подразделения передает его в штаб воинской части. Там рапорт рассмотрит командир воинской части, который в итоге и будет принимать решение о предоставлении отпуска.

"При этом закон указывает, что часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена только при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения", — отметил Игорь Ясько.

Напомним, ранее юристы рассказали, что делать, если работники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи.

Также Новини.LIVE сообщали, какую компенсацию на аренду жилья получат в июле украинские военные.

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