Відпустка з фронту – юрист розповів, скільки часу тепер зможуть відпочивати військовослужбовці

Воїни ЗСУ. Фото: 59-а окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка

Наприкінці червня Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт № 9205, який подовжує тривалість відпустки для військовослужбовців в особливий період. Таким чином, відтепер частина щорічної відпустки, яку військові можуть взяти під час воєнного стану, збільшилася з 10 до 30 днів.

Як і коли військовослужбовці зможуть нею скористатися на практиці, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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Насправді реальна тривалість відпустки для військового навіть перевищуватиме вказаний в законі термін, зазначає Ясько.

"У законі йдеться, що всі відпустки надаються без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Але цей час має становити не більше двох діб в один кінець", — підкреслив він.

Також новий закон збільшує кількість частин щорічної основної відпустки, яку військовий може взяти протягом календарного року, від однієї до трьох.

Відпустка за сімейними обставинами

Крім того, військовослужбовці мають право на додаткову відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

"Тривалість такої відпустки не повинна перевищувати 10 календарних днів без урахування часу проїзду у межах України, який також не має перевищувати двох діб в один кінець", — роз’яснив юрист.

Куди треба звертатися за дозволом на відпустку

Військовослужбовець має подати відповідний рапорт командиру підрозділу, а командир підрозділу передає його до штабу військової частини. Там рапорт розгляне командир військової частини, який у підсумку й прийматиме рішення щодо надання відпустки.

"При цьому закон вказує, що частина щорічної основної відпустки може бути надана лише за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу", — зауважив Ігор Ясько.

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