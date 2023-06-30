Компенсація на оренду житла — які суми отримають військові у липні

Грошові кошти у руках. Фото: google.com

В Україні держава гарантує виплати військовослужбовцям компенсації за оренду житла. Розмір грошової допомоги залежить від кількох обставин.

Про те, які суми військові отримають у липні 2023 року, розповідають Новини.LIVE.

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Компенсація на оренду житла

Виплати на винайм житла військовим передбачені наказом Міністерства оборони України про внесення змін до "Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Так, зокрема, якщо немає можливості забезпечити розміщення в казармах і гуртожитках військових-контрактників рядового, сержантського та старшинського складу, то військова частина зобов'язана орендувати для них житло або за бажанням виплачувати компенсацію за оренду. Суми компенсацій виплачуються щомісяця для офіцерського складу та курсантів вищих військових навчальних закладів.

Обсяги грошових виплат на оренду оселі залежать від двох ключових чинників:

населений пункт, де проживає військовослужбовець;

кількість членів родини військового.

Так, залежно від регіону, де служить військовий, розмір грошової допомоги на винайм житла на родину із двох осіб становить:

для Києва — 3,8 тисячі гривень щомісяця;

для обласних центрів — 2,85 тисячі гривень;

для інших населених пунктів — 1,9 тисячі гривень.

Якщо в родині військовослужбовця налічується три і більше особи, то вищевказані суми зростають у 1,5 раза:

для столиці України — до 5,7 тисячі гривень;

для обласних центрів — 4,27 тисячі гривень;

для решти населених пунктів — 2,85 тисячі гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на отримання державної допомоги на оплату комунальних послуг у грошовій формі. Щоб отримати пільги, потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.