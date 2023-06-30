Компенсация на аренду жилья — какие суммы получат военные в июле

Денежные денежные средства в руках. Фото: google.com

В Украине государство гарантирует выплаты военнослужащим компенсации за аренду жилья. Размер денежной помощи зависит от нескольких обстоятельств.

Какие суммы военные получат в июле 2023 года, рассказывают Новини.LIVE.

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Компенсация на аренду жилья

Выплаты на аренду жилья военным предусмотрены приказом Министерства обороны Украины о внесении изменений в "Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Так, в частности, если нет возможности обеспечить размещение в казармах и общежитиях военных-контрактников рядового, сержантского и старшинского состава, то воинская часть обязана арендовать для них жилье или по желанию выплачивать компенсацию за аренду. Суммы компенсаций выплачиваются ежемесячно для офицерского состава и курсантов высших военных учебных заведений.

Объемы денежных выплат на аренду жилья зависят от двух ключевых факторов:

населенный пункт, где проживает военнослужащий;

количество членов семьи военного.

Так, в зависимости от региона, где служит военный, размер денежной помощи по найму жилья на семью из двух человек составляет:

для Киева — 3,8 тысячи гривен ежемесячно;

для областных центров — 2,85 тысячи гривен;

для других населенных пунктов — 1,9 тысячи гривен.

Если в семье военнослужащего насчитывается три и более человека, то вышеуказанные суммы вырастут в 1,5 раза:

для столицы Украины — до 5,7 тысячи гривен;

для областных центров — 4,27 тысячи гривен;

для остальных населенных пунктов — 2,85 тысячи гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на получение государственного пособия на оплату коммунальных услуг в денежной форме. Чтобы получить льготы, следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.