Компенсация на аренду жилья: какие суммы получат военные в июле
В Украине государство гарантирует выплаты военнослужащим компенсации за аренду жилья. Размер денежной помощи зависит от нескольких обстоятельств.
Какие суммы военные получат в июле 2023 года, рассказывают Новини.LIVE.
Компенсация на аренду жилья
Выплаты на аренду жилья военным предусмотрены приказом Министерства обороны Украины о внесении изменений в "Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".
Так, в частности, если нет возможности обеспечить размещение в казармах и общежитиях военных-контрактников рядового, сержантского и старшинского состава, то воинская часть обязана арендовать для них жилье или по желанию выплачивать компенсацию за аренду. Суммы компенсаций выплачиваются ежемесячно для офицерского состава и курсантов высших военных учебных заведений.
Объемы денежных выплат на аренду жилья зависят от двух ключевых факторов:
- населенный пункт, где проживает военнослужащий;
- количество членов семьи военного.
Так, в зависимости от региона, где служит военный, размер денежной помощи по найму жилья на семью из двух человек составляет:
- для Киева — 3,8 тысячи гривен ежемесячно;
- для областных центров — 2,85 тысячи гривен;
- для других населенных пунктов — 1,9 тысячи гривен.
Если в семье военнослужащего насчитывается три и более человека, то вышеуказанные суммы вырастут в 1,5 раза:
- для столицы Украины — до 5,7 тысячи гривен;
- для областных центров — 4,27 тысячи гривен;
- для остальных населенных пунктов — 2,85 тысячи гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на получение государственного пособия на оплату коммунальных услуг в денежной форме. Чтобы получить льготы, следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Также мы писали, что украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.