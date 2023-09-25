Хотел вручить повестку: в Запорожье сотрудник ТЦК бросался под колеса

Сотрудники ТЦК вручают повестку. Фото: скриншот

В городе Запорожье случился инцидент с участием трех представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они попытались вручить повестку мужчине, который в тот момент находился в автомобиле.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Сообщается, что за рулем в этот момент находилась женщина, поскольку мужчина пересел на пассажирское сиденье, когда у него забрали водительское удостоверение представители военкомата.

На записи видно, что один из военкомов, не сумев вручить повестку мужчине, умышленно упал под колеса машины, когда женщина пыталась начать движение.

Автор видео, возможно, является адвокатом, так как после завершения съемки он заявил о намерении оказать юридическую помощь.

Напомним, что во время действия военного положения повестки могут вручать в любых местах. Иногда в социальных сетях появляются видео, как военкомы задерживают мужчин, которые отказываются от получения.

Также мы писали, что украинское законодательство не предусматривает выдачи повесток в электронном виде. А создание электронных баз данных может обернуться проблемами из-за мощных действий российских хакеров на службе Кремля.