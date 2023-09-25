Хотів вручити повістку: у Запоріжжі співробітник ТЦК кидався під колеса авто

Співробітники ТЦК вручають повістку. Фото: скриншот

У місті Запоріжжі трапився інцидент за участю трьох представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони спробували вручити повістку чоловікові, який на той час був у автомобілі.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Повідомляється, що за кермом у цей момент перебувала жінка, оскільки чоловік пересів на пасажирське сидіння, коли у нього забрали посвідчення водія представники військкомату.

На записі видно, що один із військкомів, не зумівши вручити повістку чоловікові, навмисне впав під колеса машини, коли жінка намагалася розпочати рух.

Автор відео, можливо, є адвокатом, оскільки після завершення зйомки він заявив про намір надати юридичну допомогу.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану повістки можуть вручати у будь-яких місцях. Іноді у соціальних мережах з'являються відео, як військкоми затримують чоловіків, які відмовляються від отримання.

Також ми писали, що українське законодавство не передбачає видачі повісток в електронному вигляді. А створення електронних баз даних може обернутися проблемами через сильні дії російських хакерів на службі Кремля.