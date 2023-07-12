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Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных: что нужно знать

12 июля 2023 14:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных: что нужно знать
Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: ООТЦК и СП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Кабинете министров Украины изменили процедуру бронирования от мобилизации предприятиями военнообязанных работников во время военного положения. Чиновники расширили список отраслей, специалисты которых могут быть забронированы от мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Внесены изменения

"Кабинет Министров Украины внес изменения в Постановление № 76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. В частности, расширен перечень сфер, работники которых могут быть забронированы, и установлены четкие сроки рассмотрения госорганами обращений предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными", — отмечают в сообщении.

Такое решение было принято 11 июля на заседании.

Что изменится

  • Теперь суммы ЕСВ будут учтены в одном из критериев, чтобы предприятие определили критически важным. Такой критерий предусматривает уплату предприятием в течение отчетного налогового года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн. евро;
  • ветеринарная медицина, казенные предприятия пробирного контроля и т.д. могут быть признаны критически важными, если они будут соответствовать двум и более критериям;
  • теперь будет применяться единый подход к определению количества военнообязанных, которые могут быть забронированы и работают в органах местного самоуправления и государственных органах.

Кроме того, обращения предприятий и учреждений относительно определения их критически важными будут рассматриваться до 10 рабочих дней с момента их получения.

"Для признания критически важными (дающими право на бронирование сотрудников) предприятия должны соответствовать трем или более критериям из семи. Среди критериев, в частности — размер уплаченных налогов и сборов, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ, важность значения для отрасли национальной экономики или удовлетворение потребностей территориальной общества и т. д. При этом предприятия, учреждения и организации отдельных отраслей и сфер (например, предприятия топливно-энергетического комплекса) должны соответствовать двум и более критериям", — добавляют в пресс-службе Министерства.

Многочисленные жалобы бизнеса

По словам Первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко, во время того, как представители Министерства экономики встречались с бизнесом, были постоянные жалобы о "промедлении государственных органов с рассмотрением обращений по определению предприятий критически важными".

"Это влияло на деятельность субъектов хозяйствования, мешало бизнесу планировать свою работу. Бюрократической волоките в вопросах бронирования будет положен конец. Сегодняшним решением Правительство установило предельные сроки рассмотрения: обращение предприятий, учреждений и организаций должно быть рассмотрено в срок до 10 рабочих дней с момента получения", — подчеркнула она.

Напомним, ранее мы рассказывали, как официально получить право на отсрочку от службы в армии летом 2023 года.

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