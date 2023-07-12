Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних: що потрібно знати

Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Фото: ООТЦК та СП

У Кабінеті міністрів України змінили процедуру щодо бронювання від мобілізації підприємствами військовозобов'язаних працівників під час воєнного стану. Урядовці розширили список галузей, фахівців яких може бути заброньовано від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Читайте також:

Внесені зміни

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлено чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими", — зазначають у повідомленні.

Таке рішення було ухвалено 11 липня на відповідному засіданні.

Що зміниться

тепер суми ЄСВ буде враховано в одному з критеріїв, щоб підприємство визначили критично важливим. Такий критерій передбачає сплату підприємством впродовж звітного податкового року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 млн євро;

ветеринарна медицина, казенні підриємства пробірного контролю та ін. можуть бути визнаними критично важливими, якщо вони будуть відповідати двом та більше критеріям;

тепер буде застосовуватися єдиний підхід до визначення кількості військовозобов’язаних, які можуть бути заброньовані та працюють в органах місцевого самоврядування й в державних органах.

Крім того, наразі звернення підприємств та установ щодо визначення їх критично важливими будуть розглядатися до 10 робочих днів з моменту їх отримання.

"Для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема — розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і т.д. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) мають відповідати двом та більше критеріям", — додають у пресслужбі Міністерства.

Численні скарги бізнесу

За словами Першої віцепрем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, під час того, як представники Міністерства економіки зустрічалися із бізнесом, то були постійні скарги про "зволікання державних органів з розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими".

"Це впливало на діяльність суб’єктів господарювання, заважало бізнесу планувати свою роботу. Бюрократичній тяганині в питаннях бронювання буде покладено край. Сьогоднішнім рішенням Уряд встановив граничні терміни розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте в строк до 10 робочих днів з моменту отримання", — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як офіційно отримати право на відстрочку від служби в армії влітку 2023 року.