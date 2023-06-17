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Ивано-франковский ТЦК объяснил суть приказа о явке в военкомат в течение 10 дней

17 июня 2023 23:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - суть приказа о явке в военкомат в течение 10 дней
Построение военных. Фото: Администрация Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В центре комплектования и социальной поддержки города Ивано-Франковска были выданы пояснения относительно недавно презентованного распоряжения об общенациональной мобилизации. Этот приказ выдается периодически.

Об этом пишет Ратуша.

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Военные представители заявили, что подобный приказ становится обязательным при продолжении военного положения и мобилизационных мер, основываясь на урегулировании продления срока военного режима Декретом Президента Украины. 

Главная цель этого распоряжения — это повторное уведомление военнообязанных военной службы региона о необходимости явки в Центр комплектования и социальной поддержки в определенный срок — в течение десяти дней для проверки и корректировки их данных военного учета. 

Во время визита в центр военнообязанные должны иметь при себе военный билет, паспорт, медицинские документы, а также любые документы, дающие право на отсрочку службы.

Ситуация с мобилизацией в Украине продолжается, начиная с 24 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня не прекращалась.

Напомним, что в Дрогобыче Львовской области видеоблогер решил унизить сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он унизил бойцов в то время, когда они выдавали повестки

В центре конфликта находится видео, записанное блогером. На этом видео он демонстрирует неуважение и унижает военных из ТЦК, которые в тот момент выполняли свою обязанность — раздавали повестки на улицах города. 

Отметим, эти солдаты были только что переведены из боевой 24-й бригады в военкомат, так как после травм они больше не могут принимать участие в боевых действиях. Они были активными участниками боевых действий в Луганской области и под Херсоном.

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