Мобілізація в Україні – суть наказу про явку до військкомату протягом 10 днів.

Щикування військових. Фото: Адміністрація Президента

У центрі комплектування та соціальної підтримки міста Івано-Франківська було видано пояснення щодо нещодавно презентованого розпорядження про загальнонаціональну мобілізацію. Цей наказ видається періодично.

Про це пише Ратуша.

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Наказ про мобілізацію

Військові представники заявили, що подібний наказ стає обов'язковим під час продовження воєнного стану та мобілізаційних заходів, ґрунтуючись на врегулюванні продовження терміну воєнного режиму Декретом Президента України.

Головна мета цього розпорядження — це повторне повідомлення військовозобов'язаних військової служби регіону про необхідність явки до Центру комплектування та соціальної підтримки у визначений термін — протягом десяти днів для перевірки та коригування їхніх даних військового обліку.

Під час візиту до центру військовозобов'язані повинні мати при собі військовий квиток, паспорт, медичні документи, а також будь-які документи, що дають право на відстрочку служби.

Ситуація з мобілізацією в Україні продовжується, починаючи з 24 лютого 2022 року, і до сьогодні не припинялася.

Нагадаємо, що у Дрогобичі Львівської області відеоблогер вирішив принизити співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він принизив бійців у той час, коли вони видавали повістки.

У центрі конфлікту є відео, записане блогером. На цьому відео він демонструє неповагу та принижує військових із ТЦК, які на той момент виконували свій обов'язок — роздавали повістки на вулицях міста.

Зазначимо, цих солдатів перевели з бойової 24-ї бригади до військкомату, оскільки після травм вони більше не можуть брати участь у бойових діях. Вони були активними учасниками бойових дій у Луганській області та під Херсоном.