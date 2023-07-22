Юрист ответил, может ли курсант уйти с военной кафедры во время военного положения

Курсанты стоят на плацу. Фото: Луцкий НТУ

Сейчас в Украине в связи с российской агрессией длится всеобщая мобилизация, поэтому некоторые положения мирного времени, касающиеся военнообязанных и призывников, в военное время могут быть изменены. В соответствии с этим возникает вопрос, может ли курсант уйти с военной кафедры по собственному желанию во время военного положения.

Ответ дал адвокат Андрей Карпенко.

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Отмечается, что к присяге гражданин является призывником и не подлежит мобилизации. Поэтому он может законно отчислиться с военной кафедры по своему желанию, если намерен продолжить обучение в университете.

Согласно постановлению КМ Украины "О порядке проведения военной подготовки граждан Украины по программе подготовки офицеров запаса" граждане, проходящие военную подготовку, могут быть отчислены из военного учебного подразделения или высшего военного учебного заведения согласно приказу ректора или руководителя высшего образования при следующих условиях:

невыполнение учебного плана или отсутствие без уважительной причины на занятиях по военной подготовке (более 20% от общего количества часов учебных занятий за семестр);

по собственному желанию;

уклонение без уважительной причины от учебного сбора;

нарушение дисциплины и общественного порядка во время обучения в военном учебном подразделении или высшем военном учебном заведении;

нарушение условий контракта;

по состоянию здоровья;

нарушение правил военного учета.

Напомним, что в Украине с 1 августа будут действовать новые правила мобилизации. Так, предполагается, что будут выдавать три вида повесток.